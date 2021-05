ARTIGO: Província e Poder Público na mesmice de sempre…

“Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, controlar-se a si próprio é verdadeiro poder.” (Lao-Tsé)

Sérgio Barbosa (*)

Não se pode espera muita coisa deste ou daquele PODER PÚBLICO em terras provincianas neste novo tempo novo, assim, a comunidade local tem mais que colocar as MANGAS DE FORA e partir pra cima por meio das mais diversas manifestações nas denominadas e idolatradas REDES SOCIAIS…

Ainda, em tempo de FAKE NEWS de todos os lados afins aos interesses das ORGANIZAÇÕES em geral, pode-se registrar que TODO CUIDADO É POUCO com todas as informações veiculadas em nome do PODER INSTITUCIONALIZADO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, o que seria do AMARELO se todos gostassem do AZUL, tal qual afirma o dito popular para justificar as ESCOLHAS que são feitas para uma aproximação com as propostas, ou melhor, PROMESSAS DE CAMPANHA e assim por diante…

O importante é estar mais ou menos de acordo com o esperado neste CENÁRIO PROVINCIANO, porém, não se pode deixar de lado que o tal VIGILANTE continua em estado permanente de ALERTA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Tais IRONIAS são mais do que necessárias, tendo em vista que a CAPAPUÇA acaba servindo para muitos/as deste e do outro lado do PODER LOCAL, haja vista que essa turma não aceita a CRÍTICA, portanto, vamos que vamos por meio da tradicional IRONIA sobre isto ou aquilo…

Mesmo assim, TODO CUIDADO É POUCO com o tal GRUPO que comanda com MÃO DE FERRO o PODER pelo PODER com o PODER nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA faz anos e anos…

Todavia, afirma o outro dito popular que A ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE MORRE, entretanto, existe uma outra proposta que afirma, a saber: NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO…

Nesta eterna PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tal qual este PAÍS DO FAZ DE CONTA, existem os mesmos VÍCIOS patrocinados pelo PODER nas áreas do MERCADO em tempo de pós-globalização ORGANIZACIONAL…

A PANDEMIA continua causando sérios problemas para a população mundial, assim, a PREVENÇÃO torna-se fundamental em todas as situações que envolvem a comunidade em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Também, não se pode esquecer-se de outra frase um tanto quanto interessante para entrar neste texto que afirma, SE VOCÊ PENSA QUE TA RUIM, PODE PIORAR…

Que o tal BO.DO.QUIO provinciano e sua turma de aloprados/as continuem com seus desencontros neste CENÁRIO complicado para todas as áreas do MERCADO em tempo de PANDEMIA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

E-MAIL: [email protected]