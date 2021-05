Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina apoia a realização da Afrofest

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está apoiando a realização da Afrofest Cultura Negra Ambulante.

A ação é realizada pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e ONG Umont.

A programação contará com música, dança, oficinas, capoeira, bate-papos e homenagens. A transmissão será pelo endereço youtube.com/AfroFest de 08 a 30 de.

Aqueles que quiserem participar podem fazer a sua inscrição gratuita no site www.afrofest.com.br. Na página, está disponível toda a programação.