Para o Dia das Mães horário de funcionamento do comércio será ampliado na sexta e no sábado

Para oferecer maior flexibilidade aos consumidores que vão comprar o presente do Dia das Mães, o comércio adamantinense terá o horário de atendimento ampliado nos dois dias antes da data comemorativa, uma vez que é a segunda melhor do ano em vendas para o setor varejista.

Em atendimento à reivindicação dos comerciantes, o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista) divulgou que as lojas poderão abrir na próxima sexta-feira (7) das 8h às 20h e no sábado (8) das 9h às 16h. “Estes horários seguem as determinações da fase de transição do Plano São Paulo, já que o comércio e serviços não essenciais podem atender o público das 6h às 20h”.

Sindicato reforça, porém, que a capacidade máxima de ocupação de cada estabelecimento é de 25%, além da obrigatoriedade de respeitar as normas sanitárias, como utilização de máscara de proteção facial por colaboradores e clientes e disponibilização de álcool em gel.

“Este ano, seguindo as regras do Estado, o comércio terá a oportunidade de minimizar as perdas de tantos dias, semanas, de portas fechadas aos consumidores”, disse o presidente do Sincomercio, Sérgio Vanderlei da Silva.