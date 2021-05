IAMA e Paróquia São Francisco de Assis recebem alimentos arrecadados na Campanha Vacina contra a Fome

Na manhã de hoje (06), foi realizada a entrega de 692 quilos de alimentos arrecadados durante a Campanha Vacina Contra a Fome para a Paróquia São Francisco de Assis no Jardim Adamantina e para o Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina (IAMA).

Ao todo, serão beneficiadas em torno de 70 famílias atendidas e que estão em situação de insegurança alimentar.

“É muito importante essa ajuda, pois estamos vivendo um momento difícil e o recebimento desses alimentos vai auxiliar as famílias que o IAMA já tem apoiado toda semana com a entrega de verduras e legumes”, afirma Dorival Manfrinato, presidente do IAMA.

Padre Quinzinho explica que são atendidas na Paróquia São Francisco de Assis no Jardim Adamantina 10 famílias com doação dos paroquianos. “Conforme os meses foram passando, a procura aumentou, porque as pessoas perderam o emprego, esses alimentos que recebemos será de grande ajuda”, comenta.

A Campanha Vacina Contra a Fome continua. Aqueles que foram receber a vacina contra a COVID-19 podem fazer a doação de forma voluntária de alimento não perecível no Centro Integrado de Saúde (CIS).