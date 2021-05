CPI da Covid: Teich diz que faltou estratégia ao governo para comprar vacinas

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich afirmou durante depoimento a CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira (5) que faltou ao governo federal “foco” para comprar vacinas com maior antecedência.

“Numa estratégia onde a gente tivesse foco na vacina, a gente teria provavelmente um acesso maior e uma vacinação mais precoce”, declara.

O médico, que é o segundo ministro a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, declarou que o Brasil deveria ter comprado imunizantes contra a Covid-19 “no risco”, quando as farmacêuticas ainda estão nas fases de estudo:

“Acredito que sim, se tivéssemos entrado nas compras de risco. Poderíamos ter adquirido doses em maior quantidade”, diz Teich ao ser questionado por um senador se o Brasil poderia ter mais vacinas ao seu dispor. “Quem chega depois, vai para o final da fila”, completa.

O oncologista, que passou menos de um mês a frente do Ministério da Saúde e se demitiu em meados de maio do ano passado, foi sucinto ao dizer que o avanço da campanha de vacinação no país é a única forma de atingir a chamada imunidade de rebanho. “A tese na qual você adquire a imunidade pelo contato e não pela vacina, é um erro”, afirma.