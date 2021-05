Contratada empresa para construção de barracão de compostagem no Aterro Sanitário Municipal

Foi publicado pela Prefeitura de Adamantina o extrato do contrato nº 65/2021, firmado com a Construtora Obraci Ltda. EPP para implantação de Barracão de Compostagem no Aterro Sanitário Municipal.

A contratação da empresa especializada foi oficializada por meio do processo licitatório nº 06/ 2021, na modalidade de Tomada de Preço, com prazo de vigência estabelecido em 12 meses.

O Município pagará pela execução da obra o valor de R$ 173.223,26.

A data de início do contrato é 30 de março de 2021 e a conclusão da obra está prevista para até 29 de março de 2022.