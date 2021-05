Marido mata a esposa com golpes de ferro de passar, marreta e faca

Uma tragédia se abateu sobre Andradina e provocou comoção na tarde desta terça-feira (04), quando o mecânico Nelson Boaventura da Silva, de 54 anos, residente na rua Jesus Trujillo, ao lado da EMEF Josepha de Jesus Carreira, bairro Benfica, matou a esposa Rita Fernandes Soares, 52 anos, com golpes de marreta, facadas e ferro de passar roupas.

O feminicídio aconteceu depois das 15h, quando uma vizinha escutou gritos da mulher vindo da casa e, pensando que até fosse problemas com uma netinha dela, pegou uma escada para subir na lateral do muro que divide os dois quintais e viu uma cena dantesca com o marido sobre a mulher e com uma faca em uma das mãos.

Ela gritou para que Nelson parasse com as agressões.

A vítima ainda foi socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado para a DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi indiciado por feminicídio.

Ele foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.