Libertadores: Rony faz dois e lidera vitória do Palmeiras ante Defensa

O atacante Rony foi o protagonista em mais um triunfo do Palmeiras pela Libertadores. Nesta terça-feira (4), o Verdão derrotou o Defensa y Justicia (Argentina) por 2 a 1 no estádio Norberto Tomaghello, na cidade argentina de Florencio Varela, pela terceira rodada do Grupo A, com dois gols do camisa 7, que chegou a nove bolas na rede em 14 partidas na carreira pela mais importante competição sul-americana.

O Verdão chegou a nove pontos, disparado na liderança da chave, cinco pontos a frente do próprio Defensa, que aparece em segundo. As outras duas equipes do grupo, Independiente del Valle (Equador) e Universitario (Peru), completam a rodada nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no estádio Casa Blanca, na capital equatoriana Quito.

O duelo marcou o primeiro reencontro entre Palmeiras e Defensa desde a tumultuada partida de volta da Recopa Sul-Americana, em Brasília, conquistada pelos argentinos nos pênaltis. Sem 15 jogadores (entre eles, meio time titular) infectados pelo novo coronavírus (covid-19), o rival alviverde se postou na defesa, deixando a bola com o Verdão e apostando em saídas erradas para assustar. O atual campeão da América, por sua vez, não soube aproveitar a superioridade e pouco criou na etapa inicial.

A partida mudou de figura no segundo tempo. Muito por conta do gol de Rony, que foi lançado pelo atacante Luiz Adriano e tocou na saída do goleiro Ezequiel Unsain, logo no primeiro minuto. Aos dez minutos, a dupla funcionou novamente: passe de primeira de Luiz Adriano e mais uma bola na rede de Rony, completando uma triangulação iniciada pelo meia Raphael Veiga.

O Defensa descontou aos 22 minutos, com o meia Nicolás Tripichio desviando levemente uma cobrança de falta na área, feita pela direita. A quicada da bola no gramado acabou enganando Weverton. Os argentinos, com dificuldades, tentavam pressionar em busca do empate, mas não assustaram o goleiro palmeirense. O Verdão, por sua vez, concentrou-se na defesa e administrou a vitória no 200º jogo do clube pela Libertadores na história.

O Palmeiras volta a jogar pela Libertadores na terça que vem (11), às 21h30, contra o Del Valle, fora de casa. Antes, o time alviverde têm dois compromissos pelo Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (6), o Verdão recebe o Santos no Allianz Parque, em São Paulo. Já no domingo (9), encara a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em horário que será definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).