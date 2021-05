Governo Estadual propõe “Vacina Contra a Fome”. (*)

Gabriela C. Fernandes de Oliveira (**)- [email protected]

Diante da situação que estamos enfrentando, com a pandemia da Covid-19, muitas famílias que dependiam totalmente do seu trabalho foram devidamente prejudicadas quando foi decretado que somente os serviços essenciais estariam funcionando.

Com isso, sem recursos para suprir suas necessidades básicas, as famílias mais carentes estão com dificuldades e passando “fome”.

No dia 31 de março, o Governo do Estado de São Paulo lançou a campanha: “Vacina Contra a Fome”, criada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Comunicação.

A intenção é quando as pessoas irem se vacinar, as mesmas doarem um quilo de alimento não perecível nos municípios participantes para as famílias necessitadas durante a pandemia.

Portanto, mais de 389 municípios já aderiram essa campanha para tentar combater a fome e auxiliar aquelas pessoas que mais precisam de ajuda.

Acredito que essa foi uma boa medida tomada pelo Governo, para buscar combater esse dilema que tem crescido nesse tempo de Pandemia.

___________________________________

(*) Trabalho apresentado na Disciplina de “Introdução ao Jornalismo” do Curso de P&P da UNIFAI.

(**) Acadêmica do I Termo do Curso de Publicidade % Propaganda da UNIFAI.