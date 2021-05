“Ghost of Tsushima” irá ganhar adaptação para os cinemas. (*)

Gustavo B. Loyola (**) – [email protected]

Lançado originalmente para o PlayStation 4, “Ghost of Tsushima” será adaptado para os cinemas pela Sony, será dirigido por Chad Stahelski, que tem um grande currículo como diretor.

“Ghost of Tsushima” acompanha a história de Jim Sakai, um dos únicos sobreviventes de um ataque mongol a ilha de Tsushima.

A adaptação será produzida por Stahelski, além de Alex Young e Jason Spitz, pela empresa 87Eleven Entertainment.

Este é o segundo jogo do PlayStation a ganhar uma adaptação para os cinemas, e até o momento não tem uma data de lançamento.

“Ghost of Tsushima” teve como ponto forte a inspiração no cinema samurai japonês. O diretor artístico e criativo do jogo Jason Connell comentou sobre como o cinema de diretores como Akira Kurosawa, e até a cultura animê e mangá influenciou na concepção de todo o universo do jogo de mundo aberto.

________________________________

(*) Trabalho apresentado na Disciplina de “Introdução ao Jornalismo” do Curso de P&P da UNIFAI.

(**) Acadêmico do I Termo do Curso de Publicidade & Propaganda da UNIFAI.