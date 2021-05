Divertida Mente: Emoções e memórias. (*)

Maressa Raissa Ferreira Tovani (**) – [email protected]

Divertida Mente é um filme de animação estadunidense vencedor do Oscar, produzido pela Pixar Animation Studios e lançado em 18 de junho de 2015 no Brasil pela Walt Disney Pictures.

A ideia original do filme partiu do argumentista, cineasta e produtor de cinema norte-americano Pete Hans Docter em 2009, ao perceber mudanças na personalidade de sua filha desde o seu nascimento.

A animação tenta mostrar metaforicamente a maneira como funciona a mente de uma menina chamada Riley desde o seu nascimento até os 12 anos. Dentro da cabeça de Riley conhecemos cinco personagens principais da história: a alegria, a tristeza, a nojinho, o raiva e o medo.

Este filme é uma boa ilustração do papel das emoções, pois as emoções afetam muito a maneira como as novas memórias são codificadas, armazenadas e recuperadas.

No processo de adaptação ao nosso meio e nas mudanças que nele ocorrem, as emoções costuma ser à base das nossas tarefas cotidianas, o que é bem ilustrado no filme também.

Muitas vezes podemos achar que as emoções nos atrapalham a tomar decisões, mas estudos indicam que elas são partes essenciais das decisões que tomamos.

Em alguns casos as emoções podem nos atrapalhar mais do que ajudar, isso pode ocorrer, por exemplo, com pessoas vivenciando condições como transtorno de personalidade borderline.

Na animação, a personagem denominada tristeza atrai particularmente a nossa atenção, embora possamos ter a impressão de que a tristeza apenas atrapalha e distorce a nossa visão das coisas, ela também é importante quando nos instiga a busca pelo conforto ou instiga-nos outros a iniciativa de nos apoiar.

Outro aspecto do filme é seu efeito na função de memória. As memórias são representadas como pequenas bolas que armazenam imagens e sons de experiências vividas por Riley. Novas memórias vão sendo formadas ao longo do dia na mente da menina, mas quando ela dorme, essas memórias são enviadas para a memória de longo prazo.

Essa é a consolidação de memórias, essas bolinhas estão muito próximas do que chamamos de memórias episódicas.

O filme também faz menção às memórias centrais. Estas são memórias de eventos muito importantes que desenvolvemos ao longo da vida e ao mundo ao nosso redor.

Elas moldam nossa compreensão do mundo e a maneira como interagimos com os outros. Apesar de sua importância, nem sempre obtemos essas memórias de forma consciente.

O subconsciente de Riley também é abordado como sendo o local onde os seus piores medos ficam presos.

Este filme apresenta algumas ideias complexas sobre a mente humana de uma forma interessante e cientificamente informada, vale a pena assistir.

