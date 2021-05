Cemitério de Adamantina estará aberto para visitação no final de semana

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, informa que o cemitério estará aberto no final de semana em que é comemorado o dia das mães. No sábado (8) e no domingo (9), o funcionamento será das 7h às 17h.

Os visitantes devem fazer uso de máscara de proteção facial e manter o distanciamento social. Na entrada, um totem com álcool em gel será disponibilizado para que as pessoas façam a higienização das mãos. O cemitério de Adamantina fica aberto diariamente das 7h às 17h.