Butantan anuncia chegada de insumos da CoronaVac até o dia 15 de maio

O Instituto Butantan anunciou, em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (05), que aguarda pela chegada de mais insumos farmacêuticos para continuar a produção da CoronaVac. De acordo com o órgão, um novo carregamento com os IFA’s chegarão no próximo dia 15 de maio.

A diretora de Projetos Estratégicos, Cintia Lucci, ressaltou ainda que amanhã (06) será entregue mais um lote ao Ministério da Saúde com 1 milhão de doses da vacina contra o novo coronavírus. A expectativa é de que na próxima semana sejam realizadas mais 3 entregas, com 4,1 milhões de doses.

“Esse é o planejado, o programado para que não haja atraso nenhum nas entregas na segunda parte do mês de maio”, completou a diretora.