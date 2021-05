APAE recebe doação de madeira apreendida pela Polícia Ambiental

Ontem (4), uma equipe da Polícia Militar Ambiental acompanhou a destinação de madeira nativa serrada em tábuas oriundo de uma autuação ambiental.

A madeira foi doada à APAE do município de Adamantina e estava apreendida em uma fazenda no município de Flórida Paulista, onde o proprietário foi autuado em agosto do ano passado por armazenar 48 tábuas de ipê sem licença do órgão competente.

Na ocasião a Polícia Ambiental fez a autuação e o envolvido ficou como fiel depositário da madeira até que a justiça determinasse o destino.