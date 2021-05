UniFAI abre inscrições gratuitas para Vestibular de Inverno 2021 – Vagas Remanescentes

Inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho, exclusivamente pelo hotsite www.unifai.com.br/vestibular; processo seletivo se dará por análise de currículo e por notas do ENEM

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Vestibular de Inverno 2021 – Vagas Remanescentes – de 18 cursos de graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho, exclusivamente pelo hotsite www.unifai.com.br/vestibular.

Podem se inscrever os candidatos que possuem Ensino Médio completo. O candidato terá direito a apenas uma inscrição e duas opções de curso.

As vagas disponíveis são para os cursos de Administração (40 vagas), Agronomia (30), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – TADS (25), Biomedicina (40), Ciência da Computação (30), Ciências Contábeis (40), Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (30), Direito (40), Educação Física – Licenciatura (40), Enfermagem (40), Engenharia Civil (40), Tecnologia em Estética e Cosmética (40), Farmácia (40), Fisioterapia (40), Medicina Veterinária (40), Nutrição (30), Odontologia (30) e Psicologia (40).

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher corretamente a Ficha de Inscrição. Na inscrição on-line o candidato deverá anexar, de forma digitalizada (upload) a carteira de identidade (RG), o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio ou a certificação do Ensino Médio via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou Histórico de Notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – realizado nos últimos cinco anos.

Serão destinadas 5% das vagas de cada curso a pessoas com deficiência comprovada por meio de laudo médico (Decreto-Lei nº 3298/99). Além disso, 50% das vagas de cada curso serão disponibilizadas para a seleção por histórico escolar e 50% para a seleção pelos resultados individuais no ENEM.

O processo seletivo ocorrerá em etapa única, constituída pela análise e pontuação do Histórico Escolar do Ensino Médio do candidato ou certificação via Encceja ou histórico de notas do ENEM.

Matrículas dos aprovados

As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas no período de 20 a 23 de julho, das 8h30 às 16h30, na Secretaria do Câmpus I (na rua 9 de Julho, 730).

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar a cópia (em tamanho A4) do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou similar, do Histórico Escolar do Ensino Médio ou similar, da Cédula de Identidade (RG), da Certidão de Nascimento e/ou Casamento, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, além de uma foto 3×4 recente.

Mais informações podem ser obtidas no edital disponível no Portal da UniFAI.