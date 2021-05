Uniclínica Unimed informa: imunização com vacina contra gripe pode reduzir chance de infecção por Covid-19

A Uniclínica Unimed de Adamantina informa que tem a vacina contra a gripe (Influenza) já disponível. Inclusive, nesta semana chegaram novas doses para serem aplicadas nos diversos públicos.

Para agendar a sua imunização, basta entrar em contato pelos telefones (18) 99680 7986 ou 3521 4621.

De acordo com publicação do portal da Revista Exame.com no último dia 22 de abril, a vacina contra gripe pode reduzir chances de infecção por Covid-19.

A informação foi extraída de uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos ao analisar dados de 27.201 pessoas do estado norte-americano que fizeram um teste de Covid-19 até julho de 2020.

“Os resultados foram publicados no American Journal of Infection Control. De acordo com o artigo, de 27.201 pessoas, 12.997 indivíduos haviam recebido a vacina da gripe. A pesquisa concluiu uma diferença pequena, mas significativa: 4% dos imunizados contra gripe desenvolveram coronavírus posteriormente, para 4,9% dos que não se protegeram contra a gripe. Outro detalhe descoberto foi que quem recebeu a vacina da gripe e contraiu a Covid-19 era menos propenso a ser internado ou precisar de ventilação mecânica. Em média, eles também passaram menos tempo hospitalizados. A taxa de mortalidade foi a única que não teve diferença significativa entre os grupos”, diz a matéria do portal.

A Uniclínica Unimed de Adamantina fica localizada na avenida Rio Branco, nº 297 – centro.