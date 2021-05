Nomeados vereadores da Comissão que acompanhará e fiscalizará as ações da Prefeitura no combate à Covid-19

Por meio da Portaria 009/2021 o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira (PV), nomeou os cinco integrantes da Comissão Especial de colaboração, acompanhamento e fiscalização dos atos da Prefeitura do Município no enfrentamento à Covid-19.

Formarão a CE os seguintes vereadores: Alcio Ikeda Júnior (PODE) – presidente; Hélio José dos Santos (PL) – vice-presidente; Cid Santos (DEM), Noiko Saito (PV) e Rafael Pacheco (PODE) – membros.

Com a publicação da Portaria, os trabalhos da Comissão passam a vigorar e podem ser iniciados. De acordo com o Projeto de Resolução nº 1/2021, que aprovou a autorização de abertura, a CE tem como finalidades a colaboração, o acompanhamento das ações, práticas e programas de enfrentamento à Covid-19 realizadas pelas Administrações Diretas e Indiretas do Município e a fiscalização dos recursos públicos utilizados.

Os trabalhos da Comissão Especial durarão enquanto durar a situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia da Covid-19.