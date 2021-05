Grande quantidade de droga é apreendida e indivíduos são presos em abordagem na SP-294

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida em uma abordagem da PM na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Lucélia.

As primeiras informações obtidas com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo do Adamantina Net, são de que após serem percebidos em atitude suspeita, três veículos com placas de municípios próximos da capital, foi realizada a abordagem, resultando na localização da carga de entorpecente.



A ocorrência segue em andamento e a droga ainda não foi contada, porém, se sabe que se trata de mais uma grande apreensão de entorpecentes realizada na SP-294, na chamada “rota caipira do tráfico de entorpecentes”.

A ocorrência será apresentada no Plantão Permanente da Polícia Civil de Adamantina.

Nossa equipe trabalha no acompanhamento e registro desta ocorrência e maiores informações serão acrescentadas ao conteúdo desta reportagem nas próximas horas.