CMDCA e Conselho Tutelar recebem capacitação

A Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizaram na última sexta-feira (30), o primeiro curso de capacitação online em 2021.

A ação foi destinada aos conselheiros tutelares e aos conselheiros do CMDCA,pois conforme explica a presidente do CMDCA, Franciele Peron Guarino, a iniciativa da integração dos dois órgãos é inovadora e vai contribuir para ampliar os conhecimentos no que se refere à atuação, conduta e prática dos servidores dentro do Conselho Tutelar.

“O objetivo é capacitar os conselheiros tutelares para entender o fenômeno da violência e da promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente, promover momentos de análise e reflexão do desenvolvimento dos direitos desse público”, afirma.

Franciele pontua ainda que a iniciativa visa contribuir para a formação do senso crítico com vista a ampliar a compreensão do papel dos conselheiros enquanto agentes públicos e contribuir para uma ação crítica e criativa, fomentando estratégias de intervenção junto à Sociedade.

O Conselho Tutelar atua em denúncias relacionadas a qualquer tipo de violência que envolvam crianças e adolescentes. Em casos suspeitos, a pessoa pode fazer a denúncia anônima pelo telefone (18) 3522-4311.