Aos 42 anos, morre o ator Paulo Gustavo pela Covid-19

Aos 42 anos, o humorista Paulo Gustavo faleceu nesta terça feira (4) após quase dois meses lutando contra complicações da covid-19. O ator, que foi internado em 13 de março, deixa o marido, o médico Thales Bretas, e dois filhos, Romeu e Gael, que nasceram em agosto de 2019.

Nesta terça, novo boletim disse que o ator estava com quadro irreversível, mas mantinha os sinais vitais. Às 21h12, no entanto, foi constatada a morte de Paulo Gustavo.

Na segunda-feira (3), Paulo apresentou uma piora no seu quadro de saúde sofrendo uma embolia, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais devido a uma fístula broncovenosa, uma espécie de abertura entre os pulmões e as veias. Durante todo o período de sua internação, o seu quadro clínico sofreu diversas complicações e a partir do início de abri foi necessário a intervenção com ECMO (Oxigenação Extracorpórea por Membrana, o “pulmão artificial”).

Paulo Gustavo ficou mais conhecido por meio do monólogo ‘Minha Mãe É uma Peça’, onde ele interpreta Dona Hermínia, personagem inspirada em sua própria mãe. Formado pela Casa das Artes da Laranjeiras (CAL), o ator também era roteirista e teve em ‘Minha Mãe É uma Peça 3’ o seu maior sucesso. O longa é a maior arrecadação do cinema nacional, lucrando mais de R$ 138 milhões, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria (SBC).