UniFAI promove Empreenda 2021 de 4 a 6 de maio

Programação contempla pontos significativos para o desenvolvimento de pessoas nas organizações

De 4 a 6 de maio, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) irá promover o Empreenda 2021. Devido à pandemia, o evento será transmitido pelo Google Meet (https://meet.google.com/wsb-btrt-avr), das 19h30 às 21 horas. O evento é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino e Reitoria.

O Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon, vice-reitor, explica que esta edição, cuja programação objetiva abordar aspectos significativos para o desenvolvimento das pessoas nas organizações.

“O Empreenda vai discutir a intergeracionalidade, que é a relação de gerações diferentes na mesma empresa especialmente neste momento de pandemia, o quanto as competências comportamentais (soft skills) permitem que eu avance na minha carreira ou progrida a minha empresa, e a inovação que é o ponto determinante de virada, principalmente entendendo que é preciso pensar com o critério de inovação”, detalha.

O Empreenda 2021 registra a parceria da Prefeitura de Adamantina e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Programação

Na primeira noite do evento, terça-feira, dia 4, haverá a palestra com o tema “Empregabilidade e Intergeracionalidade” a ser ministrado pela Prof.ª Dra. Maria Leonor Galante Delmas, com pós-doutorado em Gestão de Pessoas e Psicologia Positiva pela Université Libre des Sciences de L’Homme de Paris e doutora em Psicologia Organizacional nos Estados Unidos.

A temática do segundo dia: “It’s not hard – Desenvolvendo Habilidades Comportamentais”, será apresentada pela nutricionista Leticia Deoli, coordenadora executiva Wizarbell, a partir das 19h30.

Já a última noite do Empreenda 2021 se dedicará à abordagem da necessidade da inovação nas organizações pela Prof.ª Dra. Luciana Harumi Hashiba Maestrelli Horta, membro do Conselho Executivo do Instituto de Pesquisa Eldorado e do Conselho de Administração do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), coordenadora adjunta de Pesquisa para Inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e vice-coordenadora do Centro de Inovação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EAESP).