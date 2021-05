Polícia Civil prende homem suspeito de feminicídio em Junqueirópolis

O crime teria ocorrido na madrugada desta segunda-feira (3), numa residência localizada no bairro Jardim Paulista. A mulher foi encontrada, já sem vida, por policiais militares e a equipe de socorristas municipal, ela estava quarto, caída ao lado da cama, com ferimentos no rosto e tórax, aparentando perfurações produzidas por faca.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, prendeu em flagrante na manhã desta segunda-feira (3), um homem de 41 anos, suspeito de ser o autor de um crime de feminicídio ocorrido ainda nesta madrugada em Junqueirópolis. A vítima uma mulher de 49 anos, seria a esposa do suspeito preso.

O crime ocorreu na madrugada, desta segunda-feira (3), na residência do casal, que fica localizada no bairro Jardim Paulista, na cidade de Junqueirópolis. A mulher foi encontrada no quarto da casa, caída ao lado da cama, com ferimentos no rosto e tórax, por policiais militares e da equipe de socorrista municipal, que teriam sido comunicados pelo PAM – Pronto Atendimento Municipal de Junqueirópolis.

Após ser comunicada do registro de ocorrência, elaborado pelo Plantão Policial – Polo de Dracena, agentes do setor de investigação da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis iniciaram as diligências naquele município na tentativa de localizar e prender o suspeito de ter praticado o crime de feminicídio.

O homem acabou sendo encontrado pela equipe da Polícia Civil, em um endereço localizado no bairro Vila Santo Antônio, sendo que de pronto acabou se entregando e não ofereceu resistência a ordem de prisão em flagrante.

Conduzido até a Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, o homem ao ser interrogado pela Autoridade Policial confessou ser ele o autor do feminicídio, e que teria praticado o crime por crise de ciúmes. Indicando ainda, o local em que havia escondido duas facas utilizadas como instrumento para praticar o ato criminoso. As facas e uma calça do suspeito com vestígio de sangue foram apreendidas.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio, ficando à disposição da Justiça para ser submetido a audiência de custodia. Sendo que a Polícia Civil já representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, e outras diligências ainda serão realizadas para a conclusão final do inquérito policial.

Denúncias anônimas e informações sobre casos de Violência Contra Mulheres podem ser feitas pelo Disque Denúncia 180 (Central de Atendimento à Mulher) e, ou pelo fone (18) 3842 1714, da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis. O sigilo e o anonimato são garantidos.