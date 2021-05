Ministério da Saúde espera entregar cerca de 34,5 milhões de doses da vacina

Nesse mês de maio, se seguir o cronograma, o Brasil deve receber cerca de 34,5 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus , de acordo com a divulgação do Ministério da Saúde. Doses das vacinas Coronavac/Butantan, Oxford/Fiocruz, Pfizer/ BioNTech e também doses entregues pelo sistema Covax, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o intuito de garantir o acesso à vacina. As informações foram apuradas pelo G1.

Na quarta-feira (28), o documento foi alterado e foi acrescentando 2 milhões de doses do imunizante. A previsão antiga, do dia 24 de abril, contava que 32,4 milhões de doses estavam encaminhadas.

Segundo informa do Ministério da Saúde , neste final de semana, cerca de 4 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca, compradas pelo consórcio Covax Facility, são aguardadas em solo brasileiro. Neste sábado (1º) chegarão 220 mil doses e no domingo (2), 3,8 milhões de doses.

Veja novo cronograma:

– Fiocruz (AstraZeneca/Oxford): 21,5 milhões;

– Butantan (Sinovac/CoronaVac): 5,6 milhões;