Após agredir e ameaçar companheira de morte, homem é preso por violência doméstica

De acordo com a polícia, em contato com a vítima, de 51 anos, que estava emocionada e com medo, ela declarou que após a discussão com o seu companheiro, ele começou a ofendê-la e a agrediu. A mulher ainda contou à equipe, que o homem a agarrou pelo pescoço e a ameaçou de morte com as facas da casa, inclusive, chegou a raspar uma faca no chão como forma de ameaça.