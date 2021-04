Em parceria com a UniFAI, Rotary faz entrega formal da doação de equipamentos à Santa Casa de Adamantina

Ação contou também com o engajamento de unidades de Rotary Club dos Estados Unidos e da Alemanha

O Rotary Club de Adamantina, em parceria com o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), promove na tarde desta sexta-feira, 30, a solenidade de entrega de equipamentos médicos que a Fundação Rotária, um braço filantrópico do clube de serviço, por meio do Projeto Salvar Vidas (Projeto Global GG 2001073), destinou à Santa Casa de Adamantina.

O esforço para a doação dos equipamentos hospitalares contou também com o engajamento das unidades de Rotary Club de Pasco-Kennewick (Estados Unidos) e Willich (Alemanha).

A solenidade será em formato semipresencial, com algumas pessoas presentes no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II da UniFAI, mas com transmissão ao vivo pelos canais da Instituição no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Qf7RkyPEOqQ) e Facebook.

Os equipamentos doados, ao custo de mais de R$ 334 mil, já estão em uso desde fevereiro, em razão da necessidade do hospital diante dos desafios da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Além da população de Adamantina e do próprio hospital, também os alunos dos cursos de Saúde da UniFAI são beneficiados com a chegada desses equipamentos, em razão dos estágios e atividades práticas realizadas na unidade hospitalar.