ARTIGO: Das Terras de uma Província do faz de conta…

“A imaginação é a rainha do real e o possível é uma das províncias do real.” (Charles Baudelaire)

Sérgio Barbosa (*)

Do jeito que as coisas estão caminhando em terras provincianas, pode-se registrar que MUDAM AS MOSCAS, porém, tudo continua na mesmice de sempre nestes últimos anos, ainda, sem mais e com muito menos…

Porém, cada qual sabe dos seus desencontros neste cenário que continua mais PROVICIANO do que nunca, assim, todos/as devem assumir o seu lado neste contexto plural que se veste como SINGULAR…

De que adianta ficar deste lado se tudo deve seguir com a mesma PROPOSTA mediada pelo PODER com o PODER em nome do PODER, assim, pode-se afirmar sem sombra de dúvidas que TÁ TUDO DOMINADO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

O tal GRUPO (sic) está de VENTO EM POPA nos quatro cantos e pelo jeito deve continuar seguindo a mesma BANDEIRA em nome dos seus interesses coletivos e ponto quase final…

O que pode fazer está mais de acordo com aquele dito popular que afirma: A ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE MORRE!

Todavia, pode ser que ocorra um daqueles MILAGRES que só mesmo a tal natureza pode proporcionar para todos/as, haja vista as escolhas que foram votadas pelas MENTES BOVINAS nesta PROVÍNCIA nas eleições do passado em nome das mesmas PROMESSAS e deu no que deu…

Afirmou o pensador do outro tempo que MUITA ÁGUA VAI PASSAR DEBAIXO DA PONTE, entretanto, espera-se que a tal PONTE não seja arrastada por causa disto ou daquilo, pois, pode fechar o caminho de uma possível mudança neste CENÁRIO um tanto quanto VICIADO pelos mesmos de sempre…

Também, não se pode esquecer-se da PANDEMIA que continua causando sérios transtornos em todas as áreas do MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de pós-globalização midiática…

Mesmo assim, a comunidade provinciana deve continuar PATINANDO em nome dos interesses do tal GRUPO, bem como, sendo VIGIADA pelos interesses comuns daqueles/as que teimam em SERVIR ao PODER INSTITUCIONALIZADO por meio das denominadas e idolatradas TROCAS NADA SIMBÓLICAS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.