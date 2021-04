Libertadores: Santos é superado pelo Boca na Bombonera

No primeiro jogo após a saída do técnico argentino Ariel Holan, o Santos foi derrotado por 2 a 0 pelo Boca Juniors (Argentina), em partida realizada nesta terça-feira (27) no estádio da Bombonera. O resultado deixa o Peixe na lanterna do Grupo C da Copa Libertadores sem ponto algum.

Comandado pelo técnico Marcelo Fernandes, o Santos apostou em uma proposta bem diferente da adotada por seu ex-treinador. Mesmo jogando na casa do adversário, o Peixe avançava as linhas com a intenção de criar problemas para o Boca na saída de bola. A postura ofensiva até deu resultado nos primeiros minutos, mas, com o passar do tempo, os argentinos foram melhorando e controlando as ações.

O panorama mudou de vez após o intervalo. Logo no primeiro minuto da etapa final o Boca conseguiu abrir o placar, quando Tévez marcou após receber passe de Lisandro López.

E o segundo não demorou a sair. Aos 23 minutos Tévez assumiu o papel de garçom, puxando contra-ataque e tocando para Villa, que bateu na saída do goleiro João Paulo.

O próximo compromisso do Santos na Libertadores será diante do The Strongest (Bolívia), na Vila Belmiro na terça (4).