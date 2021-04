Idosos com 63 anos recebem a 1ª dose da vacina contra COVID-19 na quinta-feira(29)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que os idosos que tem 63 anos podem tomar a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 na quinta-feira (29). O município recebeu 420 doses da vacina Astrazeneca, o que corresponde a 100% do público-alvo.

A ação acontecerá no sistema drive-thru no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 8h às 16h. Os pacientes que forem de carro bem como seus acompanhantes devem estar de máscara. Aqueles que forem receber a vacina precisam levar tanto o CPF quanto um documento com foto.

Para economizar o tempo na fila de espera, a pasta orienta que seja realizado o pré-cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br que foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado.

A pasta pede que apenas a faixa etária que tem 63 anos vá até o CIS para ser imunizada amanhã (29).

Campanha Vacina contra Fome

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.