Casa é destruída por incêndio

No começo da noite desta quarta-feira, 28, uma residência de alvenaria foi destruída por um incêndio na avenida Prefeito Joaquim da Costa e Silva, em Mariápolis.





Após comunicado do ocorrido, estiveram presentes para conter as chamas o caminhão pipa da Prefeitura de Mariápolis, caminhão pipa da Usina Alto Alegre e o Corpo de Bombeiros de Adamantina, inclusive a viatura de Resgate. A Polícia Militar também esteve no local.

Um grande número de pessoas esteve próximo da residência observando os trabalhos das equipes. Os familiares da propriedade não tiveram ferimentos. Ainda conforme informações, o fogo pode ter sido ateado por um filho da moradora que teve discussão com sua mãe.





A qualquer momento estaremos atualizando a matéria com mais informações.