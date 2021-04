Caminhão carregado com caixas de papelão tomba na SP-294

Um caminhão carregado com caixas de papelão que seriam entregues em um frigorífico de Rancharia, tombou na madrugada desta quarta-feira (28) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu por volta das 5h, no trecho que localizado próximo à represa defronte à Mata da Santana.

O caminhoneiro morador de Andradina, que tem 47 anos de idade e 18 deles dedicados à profissão informou que seguia no sentido Pacaembu/Flórida quando no local, um caminhão canavieiro que fazia a ultrapassagem, o teria “fechado” fazendo com que o veículo saísse da pista e tombasse no leito carroçável em meio à vegetação.



O motorista conseguiu sair da cabine e sofreu ferimentos leves. Com o tombamento, parte da carga ficou jogada para fora do veículo.

A vítima informou ainda que aguarda a chegada de outro caminhão para que a carga possa ser resgatada e somente após, receberá os serviços do guincho da concessionária que administra a rodovia para o destombamento do veículo.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e prestou atendimento nesta ocorrência.