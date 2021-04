Adamantina receberá R$ 340 mil para aquisição de microônibus

Deputado Estadual Mauro Bragato já havia destinado R$ 190 mil para Santa Casa de Adamantina

Na última sexta-feira (23), o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” e os vereadores Cid Santos e Ricardo Soares Cangirão estiveram em Presidente Prudente para uma reunião com o deputado estadual Mauro Bragato.

Na oportunidade, o prefeito agradeceu ao deputado pelas emendas já destinadas ao município no valor de R$190 mil para a Santa Casa de Adamantina e mais R$340 mil para aquisição de um microônibus.

Além da emenda que Adamantina receberá, o deputado Mauro Bragato anunciou que será encaminhada ao município mais R$400 mil para ser usado em obras de infraestrutura urbana.

Ainda no encontro, o prefeito Márcio Cardim solicitou o apoio do deputado em um pedido de R$500 mil para infraestrutura urbana encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional. O pedido também já havia sido feito pelos vereadores Aguinaldo Pires Galvão, Cid José Aparecido dos Santos e Ricardo Soares Cangirão.

Na próxima segunda-feira (3), o prefeito Márcio Cardim estará em São Paulo para uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Além de reforçar a solicitação de repasse no valor de R$500 mil, será requerido ainda mais recursos por meio do Desenvolve SP para aplicação em diferentes áreas do município.

