Prefeitura de Adamantina solicita campo de malha e bocha

Na última semana, o prefeito Márcio Cardim recebeu em seu gabinete no 5º andar do Paço Municipal, o deputado estadual Sebastião Santos.

Na oportunidade, estiveram presentes ainda o secretário de esportes, lazer e recreação (SELAR), Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú”, o presidente do Partido Republicanos em Adamantina, Fábio Rigatto “Zap” e o diretor João Carlos Prado que é delegado regional de esportes e lazer.

Durante a reunião, o prefeito solicitou apoio do deputado estadual visando a implantação de um campo de malha e bocha no município. A iniciativa visa aumentar a estrutura esportiva aos praticantes de esportes.

Além do campo de malha e bocha, o município já havia encaminhado ao deputado uma solicitação para que seja incluído no “Projeto Areninhas”. O projeto visa a implantação de quadra de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED, arquibancada e espaço para vestiários. Cabe ao município disponibilizar a água e a energia elétrica para o funcionamento da praça esportiva.

Em Adamantina, o campo do Marroco é o espaço indicado para implantação da “Areninhas”, se a solicitação for atendida.