Município recebe autorização do Estado e comércio local passará a funcionar das 9h às 17h

No começo da tarde desta terça-feira o prefeito Márcio Cardim (DEM) entrou em contato com a reportagem do Adamantina Net para informar que foi aceito pela Coordenadoria Técnica da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional o pedido para alterar o horário de funcionamento do comércio local.

“Recebemos agora pouco (por volta das 13h) a autorização do Estado para flexibilizar o período de abertura para um horário mais convencional”, disse o chefe do executivo.

Com o posicionamento, já a partir de amanhã (28 de abril) as lojas/empresas adamantinenses poderão funcionar: das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira; e das 9h às 13h, aos sábados.

O novo horário do comércio será oficializado por meio de Decreto Municipal publicado pela Prefeitura nas próximas horas e, segundo Cardim, já conta com a anuência do Comitê de Contingenciamento da Covid-19 no Município.

FASE DE TRANSIÇÃO

Desde o dia 18 de abril as atividades comerciais puderam ser retomadas com o horário de funcionamento definido pelo Governo de São Paulo entre 11h e 19h. As atividades religiosas também podem acontecer com restrição de 25% da capacidade de ocupação e seguindo todos os protocolos sanitários.

No dia 24 de abril houve o retorno também de restaurantes e similares, salão de beleza e barbearia e atividades culturais com horário de funcionamento das 11 às 19h.

As academias funcionam com o expediente dividido em dois períodos.

Para todas as atividades fica restrito a 25% da capacidade total e seguindo todos os protocolos sanitários.

Mesmo com a flexibilização fica mantido o Toque de Recolher das 20h às 5h bem como o tele trabalho para atividades administrativas não essenciais. A fase de transição é única para todo o estado de São Paulo.