IMOBILIÁRIA RE/MAX MARETO: acesso rápido e fácil para crédito e consórcio imobiliário

“Usamos tecnologia para que nossos clientes tenham acesso rápido e fácil para crédito imobiliário e garantias locatícias no Brasil e exterior”, apontou Márcio Barreto, broker da Re/Max Mareto Imobiliária. Nunca foi tão fácil obter crédito imobiliário e garantias locatícias.

Quem faz essa afirmação é Márcio Barreto, broker da Re/Max Mareto, imobiliária de Adamantina que faz parte da maior rede de imobiliárias do mundo, presente em mais de 120 países e que vende um imóvel a cada 30 segundos.

Essa facilidade ao financiamento imobiliário é porque a Re/Max tem sua própria proptech (startup que atua com tecnologia na área de propriedades) e o crédito é liberado sem burocracia, sem levar documentos ao banco e sem o intermédio do corretor de seguros entre cliente e imobiliária.

“Nossa missão é desburocratizar o acesso a produtos financeiros do mercado imobiliário. Tudo de forma ágil, descomplicada e que utiliza alta tecnologia”, comentou Barreto.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Linha de financiamento que permite realizar seu sonho da casa própria. Nessa modalidade é possível o uso do FGTS para abater o valor total financiado, e o pagamento pode ser em até 360 meses. Pela Re/Max Mareto Imobiliária você tem acesso às melhores taxas do mercado com um atendimento totalmente digital e personalizado.

HOME EQUITY

Nessa modalidade de crédito o seu imóvel fica como garantia de pagamento sem você precisar vender ou sair dele. Possui taxas menores do que os tradicionais créditos pessoais do mercado.

O processo é simples, rápido e com parcelas que cabem no seu bolso. CONSÓRCIO

IMOBILIÁRIO

O compartilhamento é algo muito presente no cotidiano dos brasileiros. Cada vez mais as pessoas têm compartilhado opiniões, momentos especiais, transportes, espaços de trabalho, hospedagens etc.

Esse comportamento trouxe uma visão mais positiva para diversos produtos e serviços, aliando praticidade, funcionalidade e colaboração. O conceito também está presente no DNA do consórcio de imóveis: pessoas se juntam em grupo, compartilham objetivos e conquistam projetos imobiliários sem juros nem entrada. É assim que a Re/Max Mareto Imobiliária vê o consórcio, como uma compra compartilhada. “Nossas soluções estão modernizando todas as etapas de compra e venda de imóveis, trazendo mais informação, segurança e principalmente agilidade nos processos para todos os nossos clientes”, diz o broker da Re/Max Mareto, Marcio Barreto.

SERVIÇO: CRÉDITO IMOBILIÁRIO RE/MAX MARETO IMOBILIÁRIA Alameda Fernão Dias, 428 – Adamantina. 18 3521-5101 ou 996470101. www.remax.com.br/ mareto