Covid-19: Produção da ButanVac começa nesta semana, diz diretor do Butantan

O diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou na manhã desta terça-feira que o instituto deve começar a produzir o próprio imunizante, a ButanVac, nesta semana. A declaração foi feita em entrevista à rádio “CBN”.

O Butantan solicitou à Anvisa na sexta-feira passada o início dos testes em humanos. O instituto submeteu o protocolo para as fases 1 e 2 do estudo clínico do imunizante, compostas por estudos controlados com placebo que avaliarão a segurança e eficácia da vacina em 1,8 mil voluntários acima de 18 anos no Brasil.

Dimas Covas afirmou que já existe uma instalação pronta para começar a produzir a primeira vacina brasileira contra a Covid-19. O instituto deve começar a recrutar voluntários para os testes após a sinalização positiva da Anvisa.

“(A ButanVac) começa a ser produzida no Butantan em larga escala ainda neste mês de abril. Existe uma fábrica pronta para isso, com grande capacidade. Vamos produzir um grande volume de doses dessa vacina, aguardando os testes clínicos. E serão divulgados oportunamente os censos que farão o recrutamento (de voluntários) e quais são os critérios”, afirmou.