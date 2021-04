Com equipe alternativa, Santos perde para Novorizontino

O Santos foi derrotado por 1 a 0 pelo Novorizontino, na noite desta sexta-feira (23) no estádio Jorge Ismael de Biasi, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Com o revés, o Peixe ficou na vice-liderança do Grupo D, com 9 pontos.

Já o Tigre do Vale aparece na segunda posição do Grupo C, com 17 pontos. O próximo compromisso do time da Vila Belmiro na competição será no domingo (25), quando fará o clássico com o Corinthians a partir das 20h (horário de Brasília).

Com uma equipe alternativa em campo, o Santos acabou derrotado pelo Novorizontino graças a um gol de Jenison no início do segundo tempo.