Prefeitura de Adamantina suspende vacinação amanhã (24)

A Prefeitura de Adamantina informa que o município ainda não recebeu a 2ª dose das vacinas que são enviadas pelo Departamento Regional de Saúde de Marília (DRS).

Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina suspendeu a vacinação amanhã (24). A expectativa é que na próxima semana as doses sejam entregues no município.

A pasta salienta que de acordo com o documento técnico, a 2ª dose da CoronaVac pode ser aplicada em até 28 dias após a primeira dose. Conforme as novas doses chegarem, o município comunicará os grupos que podem ser vacinados.