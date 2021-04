Copa do Brasil terá clássico estadual e mais duelos de Série A; veja jogos

A CBF sorteou hoje os jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2021 com os 32 times remanescentes no torneio. Os destaques vão para o clássico estadual entre Ceará e Fortaleza e outros dois confrontos de Série A do Brasileirão: Fluminense x Red Bull Bragantino e Corinthians x Atlético-GO.

Para o evento, os clubes foram divididos em dois potes elaborados com base no ranking nacional da CBF. No pote 1, estavam: Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. No pote 2, as equipes eram as seguintes: 4 de Julho, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, Red Bull Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória.

Nesta fase, os duelos serão realizados em ida e volta e não há desempate pelo número de gols marcados fora de casa.

Veja os jogos:

Santos x Cianorte

Bahia x Vila Nova

Palmeiras x CRB

São Paulo x 4 de Julho

Fluminense x Red Bull Bragantino

Ceará x Fortaleza

Grêmio x Brasiliense

América-MG x Criciúma

Athletico-PR x Avaí

Atlético-MG x Remo

Corinthians x Atlético-GO

Internacional x Vitória

Cruzeiro x Juazeirense

Chapecoense x ABC

Flamengo x Coritiba

Vasco x Boavista