Polícia Civil repassa veículo para a Apae de Adamantina

Na tarde da última quinta-feira (22) a Polícia Civil fez o repasse de um Fiat Mobi para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Adamantina. Na oportunidade, o delegado Dr. Rafael Guerreiro Galvão entregou o veículo ao presidente da instituição adamantinense Carlos, com a participação do CB PM Aguinaldo José e CB PM Gossi.

O depósito policial foi homologado pela 2ª Vara Judicial no dia 8 de abril de 2021, após o carro ter sido apreendido em ação da Polícia Militar, no dia 21 de março de 2021º, no qual eram transportados aproximadamente 280 quilos de maconha. Na ocasião, uma pessoa foi indiciada pelo delito de tráfico drogas, artigo 33 da Lei de Drogas.

Ao ser cientificado do interesse e necessidade por parte da Apae de Adamantina, o delegado depositou administrativamente o veículo para a instituição, a fim de utilização em seus usos institucionais. O procedimento vem sendo tratado pela delegacia e pela Apae por, aproximadamente, dois meses.

Trata-se do 25º veículo já entregue pela Delegacia de Polícia de Pirapozinho para uma série de instituições da região e de Adamantina. A título de exemplo, a Apae de Pirapozinho possui dois veículos já depositados para a instituição (Fiat Uno e Fiat Strada).

“A nós é muito gratificante a retirada de veículos de ceifavam vidas, através da disseminação de drogas e entorpecentes na sociedade, e vê-los salvando vidas, seja no contexto de saúde publica ou no contexto social de integração de pessoas com deficiência, como no presente caso. São as polícias unidas, com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário local, em todo o ciclo de combate ao crime e destinação social dos bens utilizados pelo crime organizado”, destacou Dr. Rafael.

Em Adamantina, a Delegacia de Polícia de Pirapozinho já destinou um veículo Fiat Strada para o PAI Nosso Lar e um veículo Spin para o Lar dos Idosos e, agora, além do Fiat Mob agora.