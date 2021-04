Ações voluntárias beneficiam moradores do Jardim Brasil

Creche é um dos pontos para entrega das doações

Já faz um ano que as escolas precisaram ser fechadas devido a pandemia da COVID-19 e a necessidade de ações que diminuíssem a circulação do vírus.

No entanto, a escola é da comunidade e a creche do Jardim Brasil continuou aberta com o objetivo de auxiliar as demandas das pessoas que moram no bairro.

Para isso, a diretora Darcy de Souza Silva se voluntariou com algumas outras pessoas e desde então, esse grupo tem feito semanalmente a entrega de leite.

Conforme explica, a creche é apenas um ponto de referência para a entrega das doações.

“Apesar de ser diretora da EMEI Ciclo I Cantinho da Criança, a ação voluntária que eu e algumas pessoas estamos fazendo não está beneficiando apenas as crianças que são alunas da creche, mas boa parte da comunidade que mora no bairro”.

Ela lembra que com o início da pandemia, a Secretaria de Educação de Adamantina permitiu que fosse entregue aos moradores do bairro material de higiene. Além da pasta, o Conselho Escolar tem apoiado a comunidade e disponibilizado auxílio.

Kit Alimentação

A Secretaria de Educação de Adamantina tem encaminhado desde maio do ano passado kits de alimentação para as crianças. Somente para os estudantes da EMEI Ciclo I Cantinho da Criança foram enviados 397 kits.

“Quero afirmar que a Secretaria de Educação tem atendido as necessidades não só das crianças como também das famílias com a entrega dos kits de alimentação. Essa ação voluntária serve como um complemento”, salienta.

Os kits entregues pela Secretaria de Educação são compostos por: arroz, óleo, leguminosas em geral, leite em pó, achocolatado, biscoitos, leite e ovos.