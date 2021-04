Suspeito de pedofilia é preso pela Polícia Civil, duas crianças são vítimas

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Defesa da Mulher de Dracena, com apoio operacional do Grupo de Operações Especiais, cumpriu um mandado prisão preventiva nesta terça-feira (20), contra um homem de 35 anos, suspeito de praticar abuso sexual em crianças em Dracena. A prisão aconteceu na cidade de Osvaldo Cruz, local em que o suspeito atualmente reside e trabalha.

Os boletins de ocorrência denunciando o crime de abuso foram registrados na Delegacia de Defesa da Mulher, em Dracena, local onde os responsáveis pelas crianças procuraram a unidade policial, para formalizarem a denúncia.

Após ouvir os relatos dos pais e também das menores em escuta especializada, que é promovida na presença de um psicólogo, foi instaurado inquérito policial e representado o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão, os quais foram deferidos pelo juiz da 2ª Vara de Dracena.

Nesta manhã (20), policiais da Delegacia de Defesa da Mulher de Dracena, com apoio operacional do Grupo de Operações Especiais, se deslocaram para cidade de Osvaldo Cruz, onde o suspeito possui residência e trabalha como oficial administrativo. As diligencias, no município de Osvaldo Cruz, contaram ainda com o apoio de policiais da DDM de Osvaldo Cruz e da Delegacia de Polícia daquele município.

Foram cumpridas duas buscas domiciliares e apreendidos dois computadores, três celulares e cartão de memória. A prisão do suspeito ocorreu em seu local de trabalho, o homem não reagiu a ordem de prisão e manifestou o seu direito constitucional ao silêncio.

Após a realização dos procedimentos de polícia judiciária, o homem foi conduzido para uma unidade prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

Denúncias anônimas e informações sobre casos de Abuso Sexual Contra a Criança e Adolescente podem ser feitas pelo Disque Denúncia 100 (Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com foco em Violência Sexual) e, pelo fone (18) 3821 4240, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O sigilo e o anonimato são garantidos.