Jovem perde a vida em grave acidente na SP-294 entre Flórida e Pacaembu

O pacaembuense Alan Rossato de 32 anos, morreu em decorrência de um grave acidente ocorrido por volta das 20h11 desta terça-feira (20) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu na altura do trecho compreendido após o trevo do Distrito de Alto Íris quando um veículo HB 20 com placas de Flórida Paulista que seguia no sentido Pacaembu / Flórida Paulista, quando atingiu a traseira de um caminhão que seguia no mesmo sentido de direção.



O Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e a concessionária que administra a rodovia foram acionados, porém, Alan infelizmente já se encontrava em óbito.

Segundo a Polícia Rodoviária, além do susto, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A ocorrência segue em andamento e maiores informações poderão ser adicionadas nesta reportagem a qualquer momento.

Aos familiares em luto, os votos de pesar do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) que cumpre sua missão de informar neste momento de muita tristeza e consternação pela triste partida do jovem Alan Rossato.