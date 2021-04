Comércio não abre neste feriado e supermercados é opcional até 14h, segundo o Sincomercio

Amanhã, dia 21 de abril, é comemorado o feriado nacional de Tiradentes. Mesmo assim, muitos empresários e a população estão em dúvida sobre o funcionamento ou não do comércio e dos supermercados. Diante de questionamentos enviados à Redação do Adamantina Net, nossa reportagem conversou com o presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei da Silva, para saber o que está definido.

“Para regularizar o expediente normal em feriado oficial, como o desta quarta-feira, é necessário haver antes uma convenção coletiva de trabalho. Então, como não houve acordo com o Sindicato dos Comerciários (empregados) para abrir amanhã, o comércio em geral não poderá abrir”, informou.

Desta forma, seguindo a Fase de Transição do Plano São Paulo, os estabelecimentos comerciais em Adamantina oferecem atendimento presencial no dia de hoje (terça-feira), das 11h às 19h, e deverão reabrir somente na quinta-feira, às 11h.

“Já os supermercados, como houve acordo com o Sindicato da categoria, podem funcionar neste feriado das 8h até 14h. Mas como é opcional cada estabelecimento define o seu horário dentro deste período”, completou Sérgio.

SERVIÇOS PÚBLICOS

A Prefeitura de Adamantina divulgou ontem (segunda-feira) Nota à Imprensa com o expediente nas repartições públicas. E, de acordo com o Decreto nº 6.265 de 16 de dezembro de 2020, os setores da Administração Direta do Município de Adamantina não abrirão no feriado de Tiradentes.

O funcionamento do Paço Municipal será encerrado na terça-feira (20), às 17h30 e retomado na quinta-feira (22). A coleta de lixo ocorrerá normalmente na terça(20) e na quinta (22). O serviço será suspenso apenas quarta (21). O lixo reciclável que é recolhido na quarta (21), deve ser colocado para coleta na terça-feira(20). A Feira Livre funciona normalmente na quarta-feira (21). E, na Saúde, o Postão, local onde funciona a Central Covid- 19, atenderá em regime de plantão das 8h às 16h quarta-feira (21).

Ganha Tempo – O Ganha Tempo também não funciona na quarta-feira (21). No espaço funcionam: Banco do Povo, Detran.SP, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).