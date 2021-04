DR. TAIRO dá dicas de como proteger os olhos da Covid-19

O médico oftalmologista Dr. Tairo Hosoume – (Clínica Hosoume / Adamantina) faz um importante alerta para os pacientes e pessoas de toda a região que devem proteger e manter os olhos seguros contra a Covid-19, já que eles também são uma porta de entrada para a doença

O contágio pode ocorrer pelo toque das mãos nos olhos, pelo contato com a lágrima de uma pessoa infectada e por outros meios.

Outro dado importante segundo o oftalmologista: o novo vírus também causa conjuntivite em 1 a 3% das pessoas contaminadas e em certos casos, é o primeiro dos sintomas da Covid-19 a ser percebido.

“Daí a importância de usarmos máscaras ou face shields, lavar corretamente e com frequência as mãos, evitar tocar o rosto e, no caso de usuários de óculos e lentes de contato, fazer a higiene adequada e diária desses acessórios. São medidas que reduzem o risco de contágio”, afirma Dr. Tairo.

Os sintomas de conjuntivite são vermelhidão, coceira, sensação de areia e ardência nos olhos, lacrimejamento e sensibilidade à luz.

A forma viral é altamente contagiosa e, se não for tratada por um oftalmologista, há risco de provocar úlcera na córnea e danos graves à visão.

Vale destacar que seja qual for a origem, é sugerido não se automedicar.

A Clínica Hosoume fica na rua Euclides da Cunha, 333 – centro de Adamantina.