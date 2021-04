Brasil atinge 26,6 milhões de vacinados contra covid, 12,59% da população

No dia em que o Brasil superou o marco dos 375 mil óbitos causados pela covid-19 em toda a pandemia, o número de pessoas que receberam ao menos uma dose da vacinada contra a doença é de 26.654.459. O número equivale a 12,59% da população nacional.

A primeira dose de imunizante foi aplicada em 474.205 pessoas nas últimas 24 horas. No mesmo período, outras 537.047 receberam a segunda dose. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Até o momento, 10.131.323 brasileiros receberam as duas doses de vacina, conforme a recomendação dos laboratórios responsáveis pela produção da CoronaVac e da Oxford/AstraZeneca. O número corresponde a apenas 4,78% da população do país.

O Rio Grande do Sul continua como o estado que, proporcionalmente, mais vacinou sua população com a primeira dose: 17,39% dos habitantes locais.

Com relação à aplicação da segunda dose, o estado de São Paulo permanece à frente em termos percentuais: 6,95% de sua população.

Doria anuncia compra de 30 milhões de doses

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou hoje a compra de 30 milhões de doses da CoronaVac e prometeu vacinar toda a população do estado contra o novo coronavírus até o final do ano.

“A partir de setembro, após o cumprimento integral do nosso compromisso, de SP com o Brasil, com o Ministério da Saúde, [com] o PNI (Programa Nacional de Imunização), nós já adquirimos 30 milhões de doses da vacina do [Instituto] Butantan junto ao laboratório Sinovac”, disse o governador à rádio CBN SP.

Segundo Doria, as 30 milhões de doses começarão a ser aplicadas em São Paulo a partir outubro e possibilitarão concluir “a totalidade da vacinação em São Paulo, de todas as pessoas que podem ser vacinadas”.

“Receberemos até o final de setembro [as 30 milhões de doses] e vamos vacinar a totalidade da população do estado de São Paulo até 31 de dezembro deste ano”, disse Doria em entrevista para a CBN.