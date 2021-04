Rádio Brasil de Adamantina é a 2ª no Oeste Paulista e 71ª no Estado entre as mais ouvidas pela internet

Em contato com a reportagem do Adamantina Net, o radialista Jonas Bonssa ‘Sabiá’ informou que a equipe do Grupo Joia de Comunicação comemorou nesta semana duas relevantes marcas alcançadas pela Rádio Brasil: a mais tradicional emissora de Adamantina ficou em 2ª lugar no Oeste Paulista e em 71º lugar entre as 844 rádios FMs mais ouvidas pela internet em todo o Estado de São Paulo.

O ranking é baseado nos números de acesso feitos através do site radios.com.br

Sabiá fez questão de ressaltar ainda que a Brasil soma uma média mensal de 15 mil ouvintes/internautas. “Estamos muito felizes com a posição alcançada pela nossa Rádio e pela representação dela nas outras regiões, porque não estamos falando somente do posto conquistado na Nova Alta Paulista, mas também frente a rádios de maior porte de grandes cidades, como Presidente Prudente e Araçatuba”.

Por 67 anos a emissora adamantinense foi transmitida pela frequência AM. E no ano de 2016 se tornou FM, sendo a 2ª do país a fazer essa migração.

“Mesmo com uma programação simples, porém, qualificada, tem se destacado dessa forma. Então o nosso agradecimento especial a todos os fieis e valiosos ouvintes”, disse Sabiá.

A história da Brasil se ‘confunde’ com a história de Adamantina. A emissora ‘entrou no ar’, em caráter experimental, no dia 18 de dezembro de 1948, antes mesmo de a Cidade Joia ter a sua emancipação político-administrativa (1º de abril de 1949). E o aniversário é comemorado dia 30 de setembro de 1949.