Sarau cultural on-line promove momento de confraternização em meio à pandemia

Na noite do último sábado, 17, alunos, ex-alunos, professores e convidados dos cursos de História e Geografia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) reuniram-se por meio da plataforma virtual Google Meet para um sarau cultural, evento que ocorre desde 2015, por iniciativa dos professores e discentes dos referidos cursos.

O encontro contou com participantes de Adamantina, Tupã, Irapuru, Pauliceia, Osvaldo Cruz, São José do Rio Preto e Brasília (DF), a maior parte deles atuando na docência. A organização do evento deu-se a partir da criação de um grupo no WhatsApp para reunir os convidados, matar saudade e registrar as apresentações. E haja interação!

Diante do cenário pandêmico, no ano de 2020 o encontro não ocorreu, mas foi retomado em 2021, pela primeira vez na modalidade virtual, permitindo a interação entre colegas que há tempos não se viam. As novas tecnologias da informação e da comunicação permitem esses encontros, que, apesar de não possibilidar um abraço, ao menos aquecem o sentimento de proximidade.

Com início por volta das 19 horas, o grupo permaneceu animado por cerca de duas horas apresentando músicas e poemas autorais e selecionados, além de desenhos de dois ex-alunos: Carlos Santos e Reginaldo Morgado. Antes de iniciarem sua apresentação, os participantes se identificavam, falando brevemente sobre si e sobre seu processo de criação, no caso de produções autorais, e sobre o porquê da escolha da obra.

“Somos uma Mesopotâmia inexplorada, pois também estamos entre dois rios”, afirmou o professor e historiador Victor Hugo Silva Souza, fazendo alusão à região histórica chamada de “berço da civilização”, que corresponde hoje ao Iraque e cujas terras se localizavam entre os rios Tigre e Eufrates. Ainda de acordo com ele, a Nova Alta Paulista é uma área com muitas potencialidades que são pouco aproveitadas.

Além disso, o sarau não serviu apenas como uma ocasião de entretenimento. A Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil, docente da UniFAI e do Centro Paula Souza, propôs a criação de um grupo permanente de discussão, com encontros entre professores, alunos e demais interessados para debaterem temas em evidência no momento.

“[Serão] encontros periódicos para discutir temas de interesse do grupo, a começar pelo ensino remoto imposto pela pandemia”, explicou ela. Ademais, a professora expôs a proposta de uma excursão pela Nova Alta Paulista – área territorial que compreende os municípios localizados entre os rios Peixe e Aguapeí, de Tupã a Panorama e Pauliceia – quando a pandemia acabar. As propostas empolgaram a maioria do público, que prontamente aderiu à ideia e manifestou seu interesse.

O próximo passo, por ora, será reunir os interessados em participarem do grupo de debate e agrupá-los em blocos, divididos em assuntos de interesse. A excursão, certamente, dependerá da imunização em massa e da volta às aulas presenciais.