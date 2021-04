Apresentando projeto de revitalização da área comercial de Adamantina

Uma das novidades apresentadas na Live dos 100 dias de Governo da Administração Márcio cardim e Dinha Santos Gil, realizada na manhã da última segunda-feira (12) no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal, foi o projeto de revitalização da área comercial de Adamantina revelado pela Secretaria de Planejamento.

De acordo com as imagens mostradas à imprensa, além de embelezar, organizar e tornar o centro mais atrativo, a proposta prevê implantar o máximo de acessibilidade possível para atender aqueles que possuem mobilidade reduzida.

Entre as melhorias projetadas, o secretário municipal de planejamento João Vitor Marega destacou o alargamento das calçadas com a inclusão de paisagismo e colocação de bancos, assim como a implantação de piso tátil – faixas em alto-relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção pessoal de deficientes visuais –, bem como a instalação de lombofaixas em pontos estratégicos para dar maior segurança aos pedestres que precisarem cruzar determinadas avenidas da região central.

O primeiro ponto do comércio a receber as mudanças, segundo Marega, será a Avenida Deputado Salles Filho, entre a Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira.

Para viabilizar parte das melhorias, o prefeito Márcio Cardim enviou ao deputado federal Fausto Pinato e à senadora Mara Gabrilli uma cópia do projeto com a solicitação de recursos. “Mas também será empregado dinheiro da Prefeitura e ainda buscado apoio financeiro junto à iniciativa privada para obter mais investimentos que contemplem as melhorias planejadas. Ou seja, a intenção é estabelecer uma parceria público-privada para tornar todo o projeto realidade”.

Conforme já havia informado a Prefeitura, o começo da revitalização é por meio do plantio de mudas nos canteiros centrais das avenidas Rio Branco e Adhemar de Barros, em paralelo às obras na Praça Elio Micheloni.

Cardim afirmou à reportagem da TV Folha Regional que a revitalização do centro será executada ainda neste ano de 2021.