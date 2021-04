Prefeitura pode mudar para o Campus I da UNIFAI, concorda Márcio Cardim

Em entrevista concedida ao Grupo Joia de Comunicação, o prefeito Márcio Cardim (DEM) revelou a intenção de a sede da Prefeitura de Adamantina ser transferida para o prédio onde funciona o Campus I da UNIFAI, localizado na Rua Nove de Julho.

“É uma possibilidade, sim. Faz parte do nosso projeto. Além de ficar tudo no mesmo plano, sem divisão de andares, lá [Campus I] conseguiríamos alocar todas as secretarias no mesmo local”, disse o chefe do executivo.

A mudança do Paço Municipal é um tema que vem também de administrações anteriores. E Cardim ainda ponderou que a atual sede do Paço Municipal é de difícil acesso à população e possui problemas crônicos de décadas, como o elevador.

Para viabilizar ainda suposta desocupação do Campus I, o prefeito previu que seria necessário antes, concretizar o projeto que vem desde quando era diretor da FAI, levar toda a UNIFAI – parte administrativa – para o Campus II. “Porém, para tudo isso acontecer é preciso haver interesse de ambas as partes”, completou Cardim.