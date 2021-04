CoronaVac: Butantan recebe 3 mil litros de insumos para fazer 5 milhões de doses

O Instituto Butantan recebeu, nesta segunda-feira (19), mais 3 mil litros de insumos para produzir mais 5 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19. O carregamento, vindo da China, chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 6h15.

O novo lote de insumos deveria ter chegado no dia 8 de abril. Com o atraso, o Butantan vai completar a entrega das 46 milhões de doses do imunizante ao Ministério da Saúde até o dia 10 de maio. A promessa inicial era que essas doses seriam entregues ao governo federal até o fim de abril.

“Estamos recebendo mais 3 mil litros dos insumos da vacina do Butantan que vieram de Pequim, na China, que serão transformados em 5 milhões de doses da vacina. Com isso vamos chegar a 46,4 milhões de doses da vacina”, disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O atraso ocorre porque o processo de envase e rotulagem, etapa final de produção da vacina, demora alguns dias. O Butantan suspendeu o envase de doses da vacina CoronaVac após atraso na chegada de matéria-prima.

Em março o Butantan recebeu uma remessa de 8,2 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), correspondente a cerca de 14 milhões de doses. Outros 11 mil litros de insumos chegaram ao país em fevereiro. No final de 2020 o Butantan já havia recebido IFA que rendeu 3,8 milhões de vacinas.

Doses da Coronavac entregues ao Ministério da Saúde em 2021:

17 de janeiro: 6 milhões de doses

22 de janeiro: 900 mil doses

29 de janeiro: 1,8 milhão de doses

5 de fevereiro: 1,1 milhão de doses

23 de fevereiro: 1,2 milhão de doses

24 de fevereiro: 900 mil doses

25 de fevereiro: 453 mil doses

26 de fevereiro: 600 mil doses

28 de fevereiro: 600 mil doses

3 de março: 900 mil doses

8 de março: 1,7 milhão

10 de março: 1,2 milhão

15 de março: 3,3 milhões

17 de março: 2 milhões

19 de março: 2 milhões

22 de março: 1 milhão

24 de março: 2,2 milhões

29 de março: 5 milhões

31 de março: 3,4 milhões

5 de abril: 1 milhão

7 de abril: 1 milhão

12 de abril: 1,5 milhão

14 de abril: 1 milhão